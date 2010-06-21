Милиция задержала 5 спортсменов по подозрению в совершении 7 грабежей

Сотрудники Главного управления Министерства внутренних дел в Винницкой области задержали 5 спортсменов, жителей Могилев-Подольского в возрасте 16-18 лет по подозрению в совершении семи грабежей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Винницкой области.

По сообщению, с 13 июня в милицию начали поступать сообщения о том, что ночью группа молодых людей на улицах Могилев-Подольского совершала нападения на подростков и отбирала у них мобильные телефоны и деньги. Всего, по данным милиции, за одну ночь неизвестные совершили 7 преступлений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий милиция установила и задержала 5 жителей Могилів-Подольского, которые занимаются тяжелой атлетикой. По словам задержанных, они грабили прохожих с целью заработать деньги для поездки на море.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело согласно ст. 186 ч.2 (грабеж с применением насилия) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.