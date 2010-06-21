Возбуждено уголовное дело за незаконную добычу подземных вод

Прокуратура Сумской области возбудила уголовное дело в отношении директора одной из агрофирм Шосткинского района, депутата сельского совета, который на протяжении 2008-2010 годов осуществлял незаконную добычу подземных вод, относящихся к полезным ископаемым общегосударственного значения.

Как сообщил УНИАН заместитель прокурора Сумской области Сергей КУЛИНИЧ, согласно подсчету, проведенному государственным инспектором по охране окружающей природной среды Сумской области, размер причиненного ущерба составляет более 120 тыс. грн.

Уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 240 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, находится в производстве Шосткинской межрайонной прокуратуры.