Милиция обещает разобраться с пастором Черновецкого за три месяца

В Министерстве внутренних дел Украины обещают завершить в ближайшие 3 месяца следствие по уголовному делу в отношении пастора Посольства Божьего Сандея АДЕЛАДЖИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве заместитель министра внутренних дел Украины Василий ФАРИННИК.

"Следствие по этому делу продолжается и будет в ближайшие 3 месяца завершено", - сказал В.ФАРИННИК.

Как сообщалось, гражданин Нигерии С.АДЕЛАДЖА, который официально проживает в Украине, обвиняется в организации завладения средствами граждан путем мошенничества, совершенного в особо крупных размерах.