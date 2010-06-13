Комиссия будет расследовать аварию на шахте им. Орджоникидзе

Госгорпромнадзор создал специальную комиссию по расследованию аварии на криворожской шахте им. Орджоникидзе Центрального горно-обогатительного комбината.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору.

Возглавил комиссию начальник отдела организации государственного надзора в горнодобывающей промышленности и за подрывными работами Госгорпромнадзора Евгений ЗАХАРЕНКОВ.

Экспертную комиссию возглавил заместитель директора Национального научно-исследовательского института промышленной безопасности и охраны труда, профессор, доктор технических наук Николай КРИВЦОВ.

Ведение работ на шахте запрещено.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 06.58 во время выполнения плановых подрывных работ на шахте на глубине 447 м произошел обвал почвы на территории промышленной площадки.

По данным МЧС, площадь провала - около 16 га и глубиной от 10 до 80 м, эквивалент взрывчатки - 64 тонны.

В результате обвала почвы в провале оказались 4 автомобиля, в одном из которых находился водитель. В 10.53 тело погибшего водителя было поднято на поверхность.

Частично повреждены здания шахты, дорога от шахты и нарушено газоснабжение к селу Горького.