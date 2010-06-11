В одной и той же школе уже второй раз срывают ВНО

Сегодня в Кировограде в общеобразовательной школе №9 уже во второй раз из-за сообщения о заминировании сорвано проведение внешнего независимого оценивания знаний выпускников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Управления МВД в Кировоградской области Виктор ПАЩЕНКО.

По его словам, в 12.55 в дежурную часть милиции позвонил по телефону неизвестный и сообщил о том, что в школе заложена мина.

На место выехали работники следственно-оперативной группы, взрывотехнической службы, спасатели. Подробности инцидента выясняются.

Сегодня в Украине проходит внешнее независимое оценивание по географии.

Как сообщал УНИАН, 9 июня 2010 года из-за сообщения о минировании СОШ №9 было сорвано ВНО по биологии. На время обследования территории школы были эвакуированы более 200 детей и взрослых.