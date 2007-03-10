Блок Тимошенко: может ли райсуд отменить независимость Украины?

Блок Юлии Тимошенко уже до конца марта примет решение о досрочном прекращении полномочий и отзыве депутатов местных советов всех уровней, нарушивших партийную или фракционную дисциплину и, тем самым, предали своим обещаниям перед избирателями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявил член политсовета БЮТ, заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия, народный депутат Андрей ПОРТНОВ.

По его словам, пресс-служба киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО сообщила о судебном разбирательстве вопроса об императивном мандате. Однако ни одного судебного решения относительно незаконности применения императивного мандата в Украине не принималось, заверяет А.ПОРТНОВ.

«Некоторые судебные постановления, принятые за исками депутатов Блока Черновецкого в Киевсовете, лишь подтверждают агонию организованной группировки господина ЧЕРНОВЕЦКОГО, которая называет себя «властью» в городе Киеве», - заявил А.ПОРТНОВ.

Судебные постановления Печерского, Соломянского районных судов Киева и Любомльского районного суда Волынской области, принятые за исками депутатов Блока Черновецкого, заместитель председателя парламентского Комитета назвал «устаревшими юридическими технологиями».

«Бесспорно, странным и в то же время показательным есть тот факт, что районный суд Волыни по иску физического лица запретил всем территориальным избирательным комиссиям страны, Центральной избирательной комиссии, органам местного самоуправления и всем без исключения политическим партиям страны применять Закон Украины, за который проголосовало 366 народных депутатов Украины и под которым поставил свою подпись Президент Украины», - отметил А.ПОРТНОВ.

По мнению народного депутата, «если кто-то считает, что постановлением районного суда можно запретить подписывать закон или его применять, то почему бы завтра не остановить постановлением районного суда акт о государственной независимости Украины?»

«Что касается процедуры прекращения депутатских полномочий, то она четко выписана в Законе. Полномочия депутата прекращаются с момента принятия об этом решении высшего руководящего органа политической силы, по спискам которой был избран депутат. Поэтому мы тщательным образом готовимся к применению закона об императивном мандате и основательно подходим ко всем юридическим аспектам его действия», - сообщил член политсовета БЮТ.