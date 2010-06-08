Свободная торговля с ЕАСТ противоречит интересам украинского агропрома

Условия создания зоны свободной торговли с ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной торговли, которая включает Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию) с большой вероятностью не будут отвечать интересам агропромышленного комплекса Украины. Такое мнение высказали эксперты ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

По данным УКАБ, отдельные страны ЕАСТ требуют от Украины последующих уступок по либерализации доступа на украинский рынок рыбы, не предлагая взамен никаких уступок по доступу на собственные рынки.

Как отметил президент УКАБ Алекс ЛИССИТСА, заключение соглашения с ЕАСТ важно не само по себе, а больше как событие, которое будет предшествовать окончательному согласованию условий свободной торговли с Европейским Союзом. "Если мы заключим это соглашение на невыгодных для нас условиях, это значительно ухудшит наши переговорные позиции с другими партнерами, поскольку от Украины будут требовать адекватных уступок", – заметил он.

В УКАБ также отмечают, что условия заключения соглашения с ЕАСТ являются невыгодными и в плане многих других составляющих. "Например, страны ЕАСТ, которые имеют нулевую ставку импортной пошлины, обязываются не повышать ее в дальнейшем, и это уже считается уступкой, в то время как Украина реально снижает защиту внутреннего рынка", – подчеркнул руководитель группы экспертов УКАБ Владимир ЛАПА.

В УКАБ напоминают, что условия вступления в ВТО были настолько невыгодными для сельского хозяйства, что от отдельных представителей правительства звучали предложения относительно необходимости их пересмотра. Но история повторяется снова, теперь уже с ЕАСТ. "Лучше не делать ошибок, чем их исправлять", – добавил В.ЛАПА.

В УКАБ надеются, что Министерство экономики и Министерство аграрной политики Украины в конечном итоге перестанут воспринимать международную экономическую интеграцию как саму ценность, сосредоточившись на отстаивании экономических интересов украинского бизнеса.