Медведев и Путин обратились к участникам фестиваля в Крыму

Международный фестиваль «Великое русское слово», направленный на популяризацию русского языка, стартовал в воскресенье в Ялте.

Как передает корреспондент УНИАН, на открытии, которое проходит в крупнейшем в Крыму концертном зале, собрались около 2,5 тыс. человек.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, спикер Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ, председатель Совета Федерации Сергей МИРОНОВ, министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ и глава Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН направили приветствие участникам международного форума.

Д.МЕДВЕДЕВ назвал этот фестиваль «настоящим праздником для тех, кто разделяет гуманитарные ценности русской культуры».

«Сегодня в отношениях наших стран происходят позитивные перемены. Для расширения гуманитарных контактов популяризация русского языка в Украине, безусловно, имеет важное значение», - говорится в приветствии Д.МЕДВЕДЕВА, которое передал участникам фестиваля спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил ШВЫДКОЙ.

Глава российского государства выразил уверенность, что фестиваль «Великое русское слово», «будет содействовать углублению тесных связей между народами России и Украины».

Министр образования РФ Андрей ФУРСЕНКО, который прибыл на открытие форума, назвал международную встречу «встречей русского мира».

Он поблагодарил всех собравшихся за то, что они в тяжелые годы сохранили «наш общий язык, не давали на него наступать, поддерживали его и развивали».

«Русский мир буде развиваться, русский мир будет крепнуть, русский мир будет объединять нас всех – тех, кто считает русский язык главным языком», - заявил министр.

Справка УНИАН. Фестиваль «Великое русское слово» проводится в Крыму с 2007 года. Обычно он открывается в день рождения Александра Пушкина, 6 июня, проходит в крымских городах и завершается 12 июня в День России. Организатор нынешнего фестиваля – парламент и правительство Автономной Республики Крым, Всекрымское движение «Русское единство». Бюджет фестиваля составляет около 2 млн. грн., из них менее одной трети – деньги с казны Крыма. Остальные средства предоставили российский МИД, правительство Москвы, Фонд «Русский мир», движение «Русское единство» и представители регионов Украины.