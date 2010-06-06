Азаров: местные предприятия способны удовлетворить требовательные вкусы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поздравил работников местной промышленности с профессиональным праздником.

“На местных промышленных предприятиях, которые есть сегодня практически в каждом городе, работают опытные специалисты отрасли: дизайнеры, модельеры, технологи и другие высококвалифицированные рабочие. Предприятия в состоянии обеспечить потребителей продукцией, удовлетворяющей требовательные вкусы и потребности в изделиях домашнего потребления”, - отметил Н.АЗАРОВ в своем поздравлении, обнародованном на Правительственном портале.

По словам премьера, правительство уважает и ценит нелегкий труд всех трудовых коллективов и искренне желает им успехов в освоении новых современных технологий и заключении выгодных соглашений.

Н.АЗАРОВ пожелал работникам местной промышленности крепкого здоровья, добра и благополучия.

*** День работников местной промышленности отмечается в Украине ежегодно в первое воскресенье июня.