ГПУ и СБУ поймали замминистра на взятке в 200 тысяч долларов
15:45, 01 июня 2010Общество
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Задержали «на горячем»
Управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины задержан «на горячем» заместитель министра одного из министерств во время получения взятки в особо крупном размере за содействие в назначении на должность руководителя областного уровня.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, проводятся первоочередные следственные действия.
В то же время, как сообщил УНИАН информированный источник, в получении 200 тыс. долларов взятки разоблачен чиновник Министерства охраны окружающей природной среды Украины.
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