ГПУ и СБУ поймали замминистра на взятке в 200 тысяч долларов

Управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины задержан «на горячем» заместитель министра одного из министерств во время получения взятки в особо крупном размере за содействие в назначении на должность руководителя областного уровня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, проводятся первоочередные следственные действия.

В то же время, как сообщил УНИАН информированный источник, в получении 200 тыс. долларов взятки разоблачен чиновник Министерства охраны окружающей природной среды Украины.