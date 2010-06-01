Запорожский губернатор готовит обращение в Генпрокуратуру

Председатель Запорожской областной госадминистрации Борис ПЕТРОВ для того, чтобы разобраться с ситуацией в Балке Средней, где фирма "Деа Рома ЛТД" заняла шлаковые отвалы 4 крупнейших меткомбинатов региона, создал спецкомиссию и готовит обращение в Генеральную прокуратуру.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции Б.ПЕТРОВ заявил: "Я создал спецкомиссию в составе представителя облгосадминистрации, представителя ГУ МВД в Запорожской области , что связано с вопросом охраны территории представителями ОГСО, подчиняющимися начальнику ГУ МВД, а также представителя прокуратуры и промпредприятий, которые получили предписание" (предписание, подписанное прокурором Заводского района Запорожья Сергеем БОГДАНОМ, не препятствовать деятельности компании "Деа Рома ЛТД" осуществлять работы на территории "техногенного месторождения в Балке Средней" получили Запорожский завод ферросплавов, "Запорожсталь", "Днепроспецсталь" и Запорожкокс - УНИАН).

Каким образом данная комиссия сможет эффективно работать и обеспечивать нормализацию работы промпредприятий в Балке Средней, если в ее составе нет представителей второй стороны конфликта - компании "Деа Рома ЛТД", председатель Запорожской ОГА не сообщил - заявил, что вообще с представителями данной компании не общался: только "получил от них пакет документов".

В ходе пресс-конференции Б.ПЕТРОВ также заявил, что в связи с ситуацией, сложившейся в Балке Средней, им готовится обращение в Генеральную прокуратуру Украины.

"Сегодня я подпишу обращение в ГПУ с тем, чтобы Генпрокуратура приняла свои меры воздействия - создала комиссию и направила сюда, чтобы разобраться в юридической составляющей проблемы", - заявил Б.ПЕТРОВ.

Как сообщал УНИАН, в минувший четверг во второй половине дня представители компании "Деа Рома ДТД" заняли цеха ДСС, ЗФЗ и ЗСС, расположенные на территории Балки Средней. В качестве обоснования их появления на территории заводов руководителям меткомбинатов было направлено предписание прокурора Заводского района Запорожья Сергея БОГДАНА, которым требовалось не препятствовать осуществлению компанией "Деа Рома ЛТД" работ на территории "техногенного месторождения в Балке Средней". На ДСС приходу представителей компании предшествовал визит вооруженных сотрудников милиции, которые вывезли с промполигона завода всех работавших там сотрудников ДСС и службы охраны.