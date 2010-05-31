Одесский губернатор ищет пути, чтобы вернуть военный вуз из Львова

В сентябре этого года начнется учеба на первом и втором курсах тылового факультета Военного института при Одесском Национальном политехническом университете.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление сделал сегодня глава Одесской облгосадминистрации Эдуард МАТВИЙЧУК после встречи с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Григорием САКОВСКИМ.

По словам губернатора, именно с целью инспекции состояния дел в Военном институте прибыла в Одессу комиссия Минобороны во главе с Г.САКОВСКИМ. Опытным офицерам предстоит определить «возможности начать с сентября 2010 года учебу в институте».

Глава областной госадминистрации также заверил журналистов, что со стороны руководства Одесской ОДА «будут приняты все меры для возвращения в Одессу факультетов подготовки десантных и разведывательных подразделений - поскольку это соответствует позиции руководства страны».

Как сообщалось, Э.МАТВИЙЧУК раньше уже заявлял, что до сентября будет возобновлена учеба в Одесском институте Сухопутных войск, хотя бюджетных средств на это в текущем году не предусмотрено. Чтобы собрать необходимый минимум - 10 млн. грн. – Э.МАТВИЙЧУК даже пообещал 20 мая «инициировать создание благотворительного фонда, в который каждый одессит, желающий повернуть вуз в Одессу, сможет пожертвовать средства».

В сентябре этого года начнется учеба на первом и втором курсах тылового факультета Военного института при Одесском Национальном политехническом университете.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление сделал сегодня глава Одесской облгосадминистрации Эдуард МАТВИЙЧУК после встречи с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Григорием САКОВСКИМ.

По словам губернатора, именно с целью инспекции состояния дел в Военном институте прибыла в Одессу комиссия Минобороны во главе с Г.САКОВСКИМ. Опытным офицерам предстоит определить «возможности начать с сентября 2010 года учебу в институте».

Глава областной госадминистрации также заверил журналистов, что со стороны руководства Одесской ОДА «будут приняты все меры для возвращения в Одессу факультетов подготовки десантных и разведывательных подразделений - поскольку это соответствует позиции руководства страны».

Как сообщалось, Э.МАТВИЙЧУК раньше уже заявлял, что до сентября будет возобновлена учеба в Одесском институте Сухопутных войск, хотя бюджетных средств на это в текущем году не предусмотрено. Чтобы собрать необходимый минимум - 10 млн. грн. – Э.МАТВИЙЧУК даже пообещал 20 мая «инициировать создание благотворительного фонда, в который каждый одессит, желающий повернуть вуз в Одессу, сможет пожертвовать средства».

Во время визита во Львов 27 мая Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что пока «не рассматривал вопрос о возвращении вуза в Одессу», не считая его первоочередным.

Однако глава государства отметил, что перевод института на запад Украины был «политическим решением». Во Львовскую академию Сухопутных войск «вложены огромные деньги», а в Одессе «уже многое возобновить невозможно».

Вместе с тем Президент выразил мнение, что «правильно будет использовать существующие подготовительные базы на юге Украины, и часть вуза должна быть именно там».

Справка УНИАН. В 2005 году Кабинет министров Украины решил перевести учебный процесс и имущество Одесского института Сухопутных войск во Львов. А в августе 2006 года Кабмин во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ принял решение реорганизовать вуз, создав Военный институт при Одесском Национальном политехническом университете. Позже ряд помещений Военного института были переданы Государственной судебной администрации Украины, Южноукраинскому педагогическому университету и другим учреждениям.