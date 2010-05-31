Для участия в ВНО зарегистрировались более 433,5 тысяч абитуриентов

Для участия во внешнем независимом оценивании знаний зарегистрировались 433 тыс. 560 выпускников общеобразовательных учебных заведений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь ЛИКАРЧУК.

По его словам, 72% зарегистрировавшихся абитуриентов - это выпускники текущего года обучения, остальные – предыдущих. В частности, самому старшему – 64 года.

И.ЛИКАРЧУК сообщил, что тестирование пройдет в 1119 пунктах тестирования, что на 861 меньше, чем в прошлом году.

По состоянию на 28 мая 2010 года напечатаны 1,57 млн. тестовых тетрадей и их переводов на языки национальных меньшинств, которые были определены Министерством образования и науки Украины.

В целом были напечатаны 25,5 млн. страниц тестовых заданий.

Кроме того, И.ЛИКАРЧУК проинформировал, что для 98% абитуриентов, которые будут сдавать тесты, расстояние до пункта сдачи составляет менее 50 км.

В то же время он отметил, что абитуриенты, которые опоздают на тестирование, в аудиторию не будут допускаться.

Кроме того, за проведением тестирования будут наблюдать общественные организации. В частности, для проведения наблюдения зарегистрировалось около 5 тыс. общественных наблюдателей. Это - представители родительских комитетов отдельных школ, гражданской сети «Опора», Комитета избирателей Украины, Комитета конституционно-правового контроля, ряда международных организаций, средств массовой информации.

Кроме того, планируется, что общественные наблюдатели будут присутствовать во всех пунктах тестирования и во многих аудиториях. Среди общественных наблюдателей будут и те, кто будет сдавать тесты непосредственно в аудиториях.

Как сообщал УНИАН, внешнее независимое оценивание пройдет в Украине с 2 по 23 июня. Абитуриенты будут сдавать тесты по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, физике, химии, биологии, географии, по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам.