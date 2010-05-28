Открывается фестиваль моноискусств "Розкуття-2010"

Сегодня в Хмельницком состоится открытие 16-го Всеукраинского фестиваля моноискусств "Розкуття-2010", который будет продовжаться три дня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, участники фестиваля будут демонстрировать свое умение в пяти художественных жанрах: театр одного актера; поэзия; инструментальная музыка; барды (авторская песня); юмор, сатира, оригинальный жанр.

Откроет фестиваль актер областного театра имени Старицкого Владимир ВЕЛЯНИК моноспектаклем "На поле крови", потом эстафету подхватят поэты.

На протяжении второго фестивального дня свои моноискусства представят музыканты-инструменталисты, барды, юмористы, сатирики и мастера оригинального жанра. Будут звучать баян, гитара, саксофон.

Третий день – гала-концерт, который объединит в себе все жанры и всех участников.

В фестивале примут участие исполнители из Хмельницкого, Киева, Тернополя, Ривного, Луцка, Одессы и Бердичева.