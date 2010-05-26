Крымский парламент утвердил русский язык как региональный

Верховный совет Крыма одобрил ряд постановлений и обращений к Верховной Раде Украины, направленных на расширение сферы использования русского языка, передает корреспондент УНИАН.

«Принимая постановления, мы напоминаем, что право использования русского языка защищено Конституцией. Мы жестко настаиваем на соблюдении норм», - заявил журналистам спикер крымского парламента Владимир КОНСТАНТИНОВ.

Депутаты, в частности, призвали Верховную Раду Украины принять закон «О гарантировании свободного развития, использования и защиты русского языка и других языков национальных меньшинств», имплементировать Европейскую хартию региональных языков в полном объеме, не принимать проекты законов, нарушающие права граждан на использование русского языка.

Со своей стороны парламент АРК принял постановление о порядке применения статей Конституции автономии, в котором говорится, что "В Автономной Республике Крым русский язык, как язык большинства населения и приемлемый для межнационального общения, используется во всех сферах общественной жизни и является региональным языком", в частности, русский язык используется при выдаче паспортов, водительских удостоверений, свидетельств о рождении, браке/разводе и смерти, при размещении информации о товаре на этикетках, в делопроизводстве, образовании, науке и других сферах.

Принять такое решение депутатов побудила "кампания по вытеснению русского языка... ведущая к дестабилизации общественно-политической обстановки в Крыму, обострению языковой и этнополитической ситуации, ограничению прав русских и русскоязычных граждан".

Крымские депутаты также просят народных депутатов Верховной Рады внести изменения в закон «О кинематографии», отменив обязательную 30-процентную квоту демонстрирования национальных фильмов в кино- и видеосети Украины.

Они рассчитывают, что Верховная Рада Украины утвердит предложения крымского парламента на июньском заседании.