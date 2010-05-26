Из Украины депортирован "вор в законе"

Работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины депортировали за пределы государства с запрещением въезда на территорию Украины сроком на 5 лет уроженца Республики Татарстан, известного в криминальных кругах как "вор в законе" по прозвищу “Муха”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, этот человек был задержан оперативниками Одесского УБОП и ГУБОП МВД в городе Одессе.

По данным правоохранительных органов, “Муха” неоднократно привлекался к уголовной ответственности, и провел в местах лишения свободы 20 лет. Он является одним из влиятельных “воров в законе” на территории бывшего СССР, имеет свою устойчивую преступную группировку, которая специализируется на похищениях граждан с целью получения выкупа, вымогательстве и хищении элитного автотранспорта.

Также установлено, что “Муха” прибыл в Украину для организации “воровской сходки” с целью перераспределения сфер влияния в криминальной среде и установления контроля над преступными группами, которые специализируется на похищении элитных автомобилей.