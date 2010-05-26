А.Медведев: Газпром не будет оказывать давление на Украину

ОАО «Газпром» не будет оказывать давление на украинскую власть в вопросе создания совместной компании с подконтрольной украинскому правительству НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

Он аргументировал создание российским и украинским газовыми монополистами совместной компании необходимостью модернизировать устаревшую газотранспортную систему Украины с целью обеспечения стабильности газовых поставок в страны Евросоюза, которые через украинскую территорию получают 20% газового импорта.

А.МЕДВЕДЕВ не объяснил, в чем может заключаться выгода для украинской стороны, отметив, что переговоры на эту тему только начинаются. «Это бизнес, каждая из сторон должна оценить, лучше ей действовать совместно или самостоятельно. Мы точно не будем давить на «Нафтогаз», – заверил он.

При этом зампредседателя правления «Газпрома» повторил, что альтернативные газопроводы («Северный поток» и «Южный поток» – УНИАН) не направлены против каких-то стран, а рассчитаны на рост потребления газа на европейском континенте на 100 млрд. кубометров до 2025 года.

Справка УНИАН. Впервые идею объединения российского газового монополиста ОАО «Газпром» и крупнейшей украинской компании НАК «Нафтогаз Украины» озвучил глава российского правительства Владимир ПУТИН после встречи с украинским премьером Николаем АЗАРОВЫМ в конце апреля этого года.

Н.АЗАРОВ и Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявили, что не обсуждали этот вопрос с российскими властями, и назвали заявление В.ПУТИНА «экспромтом». В то же время, они сказали, что готовы рассмотреть предложения и согласиться на них, если объединение будет проводиться на паритетных принципах.

Эксперты отмечают, что в случае объединения компаний – исходя из стоимости их активов – Украина могла бы получить в совместной компании 5-6% акций.

Некоторые аналитики аргументируют необходимость создания совместной компании с «Газпромом» тем, что в таком случае российский газовый монополист не строил бы альтернативные газопроводы для поставок газа в Европу, а направлял бы дополнительные объемы газа по украинской газотранспортной системе.