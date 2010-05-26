В Днепропетровске у должников за тепло конфискуют квартиры и авто
Город задолжал более 200 млн. грн.
В Днепропетровске по судебным искам городских коммунальных предприятий «Теплоэнерго» и „Днепропетровские городские тепловые сети” наложены аресты на ряд квартир, автомобилей и бытовую технику должников за теплоснабжение.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор КП «Теплоэнерго» Олег ХОРУНЖИЙ.
По его словам, в этом году в счет погашения долгов за тепло продано две квартиры, наложены аресты на 10 автомобилей, 7 компьютеров, стиральные машины и другую бытовую технику. Через несколько дней планируется наложить арест еще на два автомобиля должников.
О.ХОРУНЖИЙ отметил, что в этом году предприятия теплоснабжения подали более 3,2 тыс. исков в суд к должникам за теплоснабжение на общую сумму более 6 млн. грн.
Население Днепропетровска задолжало за теплоснабжение более 200 млн. грн.