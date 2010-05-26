В Днепропетровске у должников за тепло конфискуют квартиры и авто

В Днепропетровске по судебным искам городских коммунальных предприятий «Теплоэнерго» и „Днепропетровские городские тепловые сети” наложены аресты на ряд квартир, автомобилей и бытовую технику должников за теплоснабжение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор КП «Теплоэнерго» Олег ХОРУНЖИЙ.

По его словам, в этом году в счет погашения долгов за тепло продано две квартиры, наложены аресты на 10 автомобилей, 7 компьютеров, стиральные машины и другую бытовую технику. Через несколько дней планируется наложить арест еще на два автомобиля должников.

О.ХОРУНЖИЙ отметил, что в этом году предприятия теплоснабжения подали более 3,2 тыс. исков в суд к должникам за теплоснабжение на общую сумму более 6 млн. грн.

Население Днепропетровска задолжало за теплоснабжение более 200 млн. грн.