Разговор ректора вуза с СБУ: «вербовали» или «разъясняли нормы»?

Ректор Украинского католического университета во Львове Борис Гудзяк заявил о попытках работников Службы безопасности Украины „склонить его к сотрудничеству”. Он считает, что это методы работы тоталитарного прошлого.

В своем обращении ректор УКУ о. Борис Гудзяк рассказывает о встрече с работником СБУ, который сообщил, что администрация университета должна информировать студентов об ответственности за противоправную деятельность во время акций протеста. Ректор отмечает, что ему предложили подписать соответствующее письмо о том, что администрацию предупредили об ответственности. Такое „письмо” ректор расценивает как согласие на сотрудничество, или проще - „вербовку”. Он не исключает использования „письма” в будущем как инструмента влияния на университет с целью укрощения любых студенческих протестов, или же для подрыва репутации учебного заведения.

Ректор заявил, что в высшее образование возвращается страх и приспособленчество, а на УКУ возможно давление в последующие месяцы. Такие действия спецслужб имеют целью ограничить гражданскую свободу, демократию и человеческое достоинство. Гудзяк также заверил, что его телефон прослушивают и он может это доказать.

В интервью „Немецкой волне” спикер СБУ Марина Остапенко подтвердила факт встречи работника СБУ с ректором католического университета. Встреча происходила в рамках действующего законодательства с целью предупреждения нарушения закона, заявила Остапенко: „Ректору были разъяснены нормы законодательства. В частности, что вовлечение студентов в противоправную деятельность, в возможные массовые беспорядки – является неправомерным. Все было согласно нормам закона”.

В то же время, текст ректорского меморандума получили свыше полсотни ректоров католических вузов Европы, которые посетили Львов в рамках Генеральной ассамблеи Федерации католических университетов Европы.