У Азарова решили отправить в Крым войска

В связи с началом курортного сезона крымская милиция будет усилена за счет подразделений Внутренних войск.

Об этом заявил министр внутренних дел Анатолий Могилев во время прямой линии газеты "Факты".

"С началом курортного сезона в Крым приезжает множество гостей. Чтобы усилить охрану общественного порядка и обеспечить защиту прав граждан уже подписан приказ по министерству, согласно с которым в Крым направляются подразделения Внутренних войск", - сказал он.

"К сожалению, далеко не все едут на полуостров только отдохнуть. Некоторые - с преступной целью. Поэтому мы и усиливаем крымскую милицию за счет Внутренних войск", - отметил министр.

Кроме того, Могилев заявил: "Показатели работы (милиции) должны быть ориентированы на то, чтобы человек был заинтересован в приеме заявлений. Например, чтобы считалось, что чем больше заявлений, тем лучше работает милиция".

"Это простимулирует людей принимать заявления. Возможно такое? Возможно. До этого критерий был таким: чем меньше преступлений, тем лучше работает милиция", - сказал он.

"Сейчас за фактом нерегистрации преступлений будут следовать самые жесткие наказания - как в отношении тех, кто не отреагировал, так и в отношении их начальников", - подчеркнул Могилев.

Также он отметил, что вопрос о повышении заработной платы милиционерам будет решен "как только у нас "задышит" нормально экономика".

"Я ставлю такую задачу - чтобы зарплата сержанта милиции, постового, была как минимум не ниже, чем средняя по городу, в котором он работает. То есть, если средняя зарплата по Киеву сейчас где-то 2800 гривен, такая же должна быть и у милиционера самого низшего звена", - сказал министр.

Украинская правда