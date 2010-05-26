В Херсоне возродят детские молочные кухни

Городской совет Херсона выделил средства на ремонт и закупку оборудования городской молочной кухни детского питания, работу которой планируется возобновить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в решении горсовета от 20 мая. Согласно решению, средства в размере 0,5 млн. грн. выделены за счет свободных остатков горбюджета за 2009 г.

Ранее мэр Херсона Владимир САЛЬДО заявлял, что намерен возобновить в Херсоне работу молочной кухни по производству свежего молочного питания для детей. По его словам, предприятие по производству детского питания будет одним, но с сетью реализации продукции.