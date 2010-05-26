Среди семей выпускников будет конкурс на лучшие вышиванки

В Тернополе в этом году впервые семьи, которые придут 29 мая на выпускной вечер к своим детям в вышиванках, будут участвовать в конкурсе на лучшие вышиванки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, согласно решению, которое горисполком принял сегодня, пять семей - победителей конкурса получат по 1 тыс. 177 грн.

Кроме того, в рамках выпускных вечеров состоится традиционный городской конкурс среди выпускников на лучший вышитый костюм в номинациях «Традиционный украинский костюм» и «Современный украинский костюм». 20 выпускников-победителей получат премии по 589 грн.

Всего на премирование участников конкурсов вышиванок из городского бюджета будет выделено 17 тыс. 665 грн.

Конкурс на лучший вышитый украинский костюм во время торжественного прохождения выпускников городом в Тернополе проводится уже несколько лет. Победителей награждают во время торжеств на центральном стадионе или на Театральной площади в ходе награждения медалями отличников учебы.