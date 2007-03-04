Черновецкий изменил порядок компенсации за ЖКХ

Председатель Киевской горгосадминистрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о внесении изменений в порядок предоставления частичных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ, распоряжения “Об утверждении изменений к Порядку предоставления частичных компенсаций населению города Киева на оплату жилищно-коммунальных услуг в условиях введения экономически обоснованных цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги” подписано во исполнение постановления Кабинета министров Украины.

Документом предусмотрено, что частичные компенсации будут предоставляться тем гражданам, у которых оплата жилищно-коммунальных услуг превышает 15% среднемесячного совокупного дохода, а также 10% совокупного дохода семей, в составе которых есть дети, инвалиды первой или второй группы.

Кроме того, частичные компенсации получат семьи, среднемесячный совокупный доход которых не превышает 50% прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, и если в жилом помещении или доме зарегистрированы и проживают только нетрудоспособные граждане.