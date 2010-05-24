За вымогание задержали двух милиционеров и сотрудника СБУ

Во Львове во время проведения совместной спецоперации сотрудниками СБУ и отдела внутренней безопасности МВД Украины за вымогание средств задержан начальник Шевченковского райотдела милиции во Львове, сотрудник Управления СБУ, а также еще один работник милиции и предприниматель.

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного управления МВД Украины во Львовской области генерал-лейтенант милиции Михаил ЦЫМБАЛЮК.

По его словам, начальник райотдела милиции и сотрудник СБУ в присутствии еще одного работника милиции 21 мая «в служебном кабинете начальника Шевченковского райотдела милиции улаживали вопрос относительно решения финансово-долговых проблем, которые возникли между двумя предпринимателями». За «улаживание этого вопроса» они получили значительную сумму в иностранной валюте.

М.ЦЫМБАЛЮК отметил, что «спецоперация проводилась во исполнение указания министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЕВА об очистке рядов милиции от тех, кто позорит честь мундира».

«Спецоперация проводилась на следующий день после визита во Львов министра внутренних дел, и я осуществлял личный контроль за ее проведением», - отметил М.ЦЫМБАЛЮК.

По его словам, начальник Шевченковского райотдела милиции написал рапорт на увольнение и в данное время отстранен от исполнения служебных обязанностей.

М.ЦЫМБАЛЮК также отметил, что прокуратура Львовской области уже возбудила уголовное дело по факту вымогания средств, ведется следствие.

По информации компетентного источника в правоохранительных органах, «сумма, которая требовалась и была передана в кабинете начальника Шевченковского райотдела милиции, составляла свыше 35 тысяч долларов США».

В пресс-службе Управления СБУ во Львовской области отказались комментировать эту информацию.