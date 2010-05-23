Клюев: все должны забыть о таком явлении, как рейдерство

Задачей правительства Крыма, местных органов власти и правоохранительных органов является немедленно и жестко реагировать на любые попытки рейдерских захватов, заявил в Симферополе на совещании по вопросам развития экономики и социальной сферы Крыма первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, по его словам, «если кто-то будет приходить с какими-то фальшивыми решениями судов, все должны сразу информировать руководство Совета министров Крыма и правоохранительные органы. По каждому случаю должна быть моментальная реакция».

Первый вице-премьер-министр отметил: «В государстве пора навести порядок, анархию больше допускать нельзя».

«И судьи, и различные чиновники, которые нарушают закон, обязаны отвечать за свои действия. Уже в ближайшее время все должны забыть о таком явлении, как рейдерство. Многие уже начали забывать, а кто еще не забыл, мы поможем», - сказал А.КЛЮЕВ.