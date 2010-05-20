На украинском фондовом рынке обвал – индекс ПФТС упал на 12,16%
17:23, 20 мая 2010Общество
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Негативное влияние ситуации в еврозоне
На украинском фондовом рынке сегодня произошел обвал – индекс ПФТС, по состоянию на 16:05, упал на 12,16% - до 674,67 пунктов, сообщает сайт биржи.
Индекс «Украинской биржи», по состоянию на 16:08, упал на 9,68% - до 1679,60 пунктов.
Как отмечают эксперты, на украинский фондовый рынок продолжает оказывать негативное влияние ситуация в еврозоне.
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