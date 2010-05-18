Медведев: тема расчетов в национальных валютах – это актуально

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает актуальным рассмотрение вопроса об использовании национальных валют при проведении финансовых расчетов между РФ и Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.МЕДВЕДЕВ заявил на VII украинско-российском экономическом форуме, который состоялся сегодня в Киеве.

«Тема расчетов в национальных валютах – это действительно актуальная вещь. Я сейчас, где бы ни был, в каких бы странах не находился с визитами, всегда ее поднимаю…», - отметил Президент РФ.

По его мнению, Украине и России «нужно подумать об укреплении этой составляющей в наших финансовых отношениях».

«Это действительно в какой-то момент может нам гарантировать преодоление трудностей, связанных с курсами доллара, евро и других резервных валют», - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.