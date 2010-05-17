В Крыму почтили память крымских татар

В Симферополе сегодня начались мероприятия, посвященные Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Верховной Рады АРК, руководители автономии, представители общественности возложили цветы к памятным знакам жертв депортации в крымской столице и почтили погибших минутой молчания.

Выступая перед присутствующими, председатель крымского парламента В.КОНСТАНТИНОВ, в частности, отметил, что 18 мая 1944 года советской властью "были совершены неправильные, преступные действия". «300 тысяч человек были вывезены насильственно – это не вяжется ни с какими человеческими нормами. Такое никогда не должно повториться», – сказал он.

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ заявил, что руководство Автономии, готово участвовать в решении социальных и экономических проблем крымских татар, возвращающихся в Крым из депортации, и ждет от них ответных шагов.

"Новая власть страны в лице президента Виктора ЯНУКОВИЧА сделала первый шаг в решении экономических и социальных вопросов людей, которые возвращаются из депортации - есть соответствующий указ президента. Теперь власть ожидает шагов навстречу со стороны крымскотатарского народа и его руководителей. Должны быть подвижки в решении ряда вопросов", - сказал В.ДЖАРТЫ после возложения цветов к мемориалу жертвам депортации в парке "Салгирка".

Председатель Совета министров сообщил, что 13 мая он и крымскотатарский лидер, депутат Верховной Рады Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ встречались с В.ЯНУКОВИЧЕМ.

"Есть много вопросов, которые мы должны решать совместно, за круглым столом переговоров. На встрече мы пришли именно к такому решению. Мы должны определиться, какие действия необходимы со стороны власти, и что должны делать представители крымскотатарского народа для решения социальных и экономических проблем", - сказал В. ДЖАРТЫ, добавив, что обсуждение будет публичным и состоится "в ближайшее время".

Как сообщал УНИАН, 17-18 мая в Крыму состоятся траурные мероприятия, посвященные 66-й годовщине депортации крымских татар. По предварительным данным Главного управления МВД Украины в АРК, в траурных мероприятиях, примут участие около 12 тысяч человек. Планируется, что в охране общественного порядка на улицах Симферополя будут задействованы более 2 тысяч милиционеров. С 15 мая текущего года до особого распоряжения личный состав крымской милиции переведен на усиленный вариант несения службы.