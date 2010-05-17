Евро на межбанке отвоевало 2 копейки

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9185/7,9265 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9230/7,9255 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9235/7,9255 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:30 Национальный банк Украины объявил о покупке долларов по курсу 7,925 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2580/0,2583 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2584/0,2585 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2589/0,2590 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,6250 рублей за доллар (+0,3925).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2235/1,2370 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,7515/9,7640 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 9,7330/9,7400 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне выросли до 9,7780/9,7845 грн./евро.