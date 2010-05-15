Ровенский облсовет запретил выставку «Волынская резня»

Ровенский облсовет большинством голосов принял решение о запрете выставки «Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА».

С просьбой о запрете выставки, которая «дискредитирует национально-освободительное движение, порочит участников украинской освободительной борьбы и содержит множество искражений и неточностей», к депутатам обратились представители Ровенского общества «Просвита». По мнению активистов, такие мероприятия представляют собой ничто иное, как политическую провокацию.

В то же время председатель Ровенской областной организации Украинской народной партии Светлана Николина сообщила, что в случае попытки провести эту выставку в Ровно ее политическая сила обратится в правоохранительные органы с требованием не допустить ее открытия: «Мы не допустим глумления над памятью наших героев-повстанцев и не позволим устривать антиукраинский шабаш в Западном регионе, и призовем украинцев к акциям гражданского неповиновения», – цитирует Радио "Свобода".