Пенсионер дважды «минировал» ресторан, чтобы сорвать свадьбу

В Тернопольской области задержали 69-летнего пенсионера, который дважды «минировал» ресторан.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, мужчина таким способом пытался сорвать свадьбу в городе Бережаны. Первый раз он позвонил по телефону в Бережанский райотдел милиции около 15 час. и сообщил о заминировании ресторана. Следственно-оперативная группа райотдела с кинологами вынуждена была пятерых людей, готовивших угощение к свадьбе, вывести из здания. Поиски взрывчатки результатов не дали.

Как только стражи порядка сняли охрану, в 17 час. Снова поступил звонок с аналогичным сообщением. К тому времени к ресторану уже подъехал свадебный кортеж. После оперативно-следственных действий правоохранители около 18 час. задержали 69-летний мужчину. У него изъяли мобильный телефон «Samsung», на котором осталась информация о звонках на 102.

Свои действия он мотивировал желаниям развлечься, при этом установлено, что пенсионер находился в нетрезвом состоянии. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.259 ч.1 Уголовного кодекса Украины за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, угрожающего гибели людей или другими тяжелыми последствиями.