Задержали банду, ограбившую десятки частных новостроек

Правоохранители Черновицкой области задержали преступную группировку, в состав которой входили 11 лиц, специализировавшихся на грабежах частных новостроек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления МВД Украины в Черновицкой области полковник милиции Николай ХАРАБАРА.

По его словам, преступники выбирали новостройку, где уже были проведены все инженерные коммуникации, установлено сантехническое и другое оборудование. За незначительный промежуток времени злоумышленники демонтировали все оборудование, в т.ч. трубы, окна и двери. Из отдельных новостроек им удавалось вынести имущества на 300-400 тысяч гривен.

Как отметил Н.ХАРАБАРА, руководитель этой преступной группы уже 9 раз попадал за решетку и в целом отсидел в местах лишения свободы 28 лет.

17 преступлений, совершенных этой группой, стражи порядка уже доказали, однако расследование продолжается. По предварительным данным, установлена причастность этих преступников еще к 40 преступлениям. При обыске у них изъято 4 грузовика украденного имущества, которое преступники не успели реализовать.

В целом, с начала 2010 года правоохранители Буковины выявили 5 организованных преступных групп, в т.ч. три с международными связями, а одна – с коррумпированными. Две из этих групп совершали преступления общеуголовного направления, три – экономического.

Доказана причастность этих группировок к 40 преступлениям, их которых 19 – общеуголовного, 21 – экономического направления.