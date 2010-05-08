Эксперты: теневой оборот алкоголя в Украине составляет 40-70%

Объем рынка нелегального алкоголя, по оценкам опрошенных еженедельником «Зеркало недели» экспертов, составляет от 40% до 70% всего рынка алкоголя в стране.

Суть проблемы – в промышленных масштабах производства дешевого контрафактного алкоголя, в чем заинтересованы и контролирующие органы, пишет издание (№ 17, 30 апреля - 14 мая).

Только в Киеве и области открытая оптово-розничная торговля водкой по ценам в два раза ниже уровня, утвержденного Кабмином, широко распространена минимум на пяти рынках, и ее обороты колоссальны. Чтобы убедиться в масштабах этого явления в стране, достаточно набрать в поисковике словосочетание «купить дешевую водку». За минимальную розничную цену (12 грн.) на оптовой основе можно приобрести три бутылки, отмечают эксперты.

Как пишет газета, потрясающе низкие цены на алкоголь в Украине объясняются существованием серого рынка, который неофициально признается властями. Судя по тому, что продажа контрафактного алкоголя осуществляется открыто и свободно, налоговые органы, МВД и СБУ в этом заинтересованы. Такие цены возможны только при промышленных масштабах производства, без уплаты каких-либо налогов, при использовании дешевого нелегального спирта и при долевом участии властей.

При этом уровень прикрытия настолько высок, что какого-либо расследования организаторы не опасаются. Как сказали изданию участники рынка, Украина поделена пополам между двумя группировками, и стороны не нарушают границы сферы деятельности друг друга. Так, крупнейшие производители алкоголя находятся в составе обеих крупнейших политических партий - БЮТ и Партии регионов.

При этом водочники-«регионалы» под предлогом пополнения бюджета активно лоббируют повышение цен на алкогольные акцизы, что принесет им сверхприбыли. Между тем, по мнению экспертов, проблема состоит в том, что еще не научились собирать тот акцизный сбор, который существует - сейчас он собирается всего лишь на 30-40%.