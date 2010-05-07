В Черновцах похищенного ребенка пытались продать за 106 тыс. грн.

Представители правоохранительных органов задержали в Черновцах двух женщин и мужчину, которые похитили и пытались продать двухлетнего мальчика черновицкой материально обеспеченной бездетной семье за 106 тысяч гривен.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник УМВД Украины в Черновицкой области Николай ХАРАБАРА.

«Белокурый мальчик, который отзывается на имя Андрейка, находится в Доме ребенка. Мы пытаемся найти его родителей. Уже установлено, что женщина, которая называет себя матерью мальчика, имеет 9 собственных детей, но ни один ребенок с ней не проживает. Мы допускаем, что других собственных детей она также продала», - добавил начальник буковинской милиции.

По его словам, о попытке продать ребенка правоохранительным органам сообщила черновицкая бездетная семья, которой предложили купить мальчика. Буковинские милиционеры разработали и провели операцию по освобождению ребенка и задержанию похитителей. Офицеры сделали вид, что хотят купить ребенка, но выдвинули требование, что заплатят за него только после медицинского обследования.

Похитителей задержали во время получения денег непосредственно на территории одного из медицинских учреждений Черновцов, где они согласились обследовать ребенка.

Мальчика обследовали, он вполне здоров, продолжаются поиски его родителей, которые, вероятно, проживают в другом регионе Украины.

Детали расследования правоохранители обещают сообщить после его завершения.