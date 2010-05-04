Налоговики растащили на запчасти "Ниву" на штрафплощадке

Прокуратура города Сумы возбудила уголовное дело по факту незаконного присвоения служебными лицами налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в областном центре деталей и агрегатов автомобиля ВАЗ-21213 «Нива».

Как передает корреспондент УНИАН, согласно информации прокурора отдела прокуратуры Сумской области Анатолия ПИРХИ, этот автомобиль был выявлен сотрудниками Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе во время проведения мероприятий, направленных на предотвращение незаконного пересечения государственной границы. Автомобиль был передан для хранения на штрафплощадку городской ГНИ. Но несколько налоговиков буквально «разнесли» автомобиль по запчастям: от него остался лишь каркас.

Узнав об этом, владелец транспортного средства обратился в прокуратуру. В настоящее время правоохранители выясняют, кто конкретно причастен к преступлению и оставили ли злоумышленники детали автомобиля себе, или продали.

Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.

Дело находится в производстве следователя прокуратуры города Сумы.