Путин обнулил пошлины на российский газ для Украины

Председатель правительства России Владимир Путин подписал постановление, которым обнулил с 1 апреля вывозные таможенные пошлины на российский газ для Украины.

В соответствии с распоряжением, нулевая пошлина распространяется на поставку российского газа в объеме до 30 миллиардов кубометров в 2010 году и до 40 миллиардов кубометров с 2011 по 2019 год. Снижение составит 30 процентов от контрактной цены, но не более 100 долларов за тысячу кубометров.

В результате изменения газовых соглашений с Украиной, пишет Лента.ру, российский бюджет в 2010 году недосчитается 100 миллиардов рублей. Между тем, по некоторым оценкам, благодаря полученной от Москвы скидке Киев сэкономит 3 миллиарда долларов в текущем году и 4 миллиарда долларов - в 2011-м.