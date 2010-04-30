Киевсовет продал почти 1,5 га земли в столице

Депутаты Киевского городского совета согласовали продажу 4 земельных участков в столице общей площадью 1,418 га за 40 млн. 885 тыс. грн.

Соответствующие решения были приняты на заседании Киевсовета 29 апреля.

Так, два земельных участка были проданы ООО «Шпиль». Один из них – для строительства и реконструкции жилого дома в Платоновском переулке, 1-Г, что в Соломенском районе, площадью 0,319 га за 9 млн. 23 тыс. грн. Второй - для строительства и реконструкции офисно-гостиничного комплекса по ул. Крупской, 4, в Дарницком районе площадью 0,384 га за 8 млн. 893 тыс. грн. Оба участка застроены.

Малому частному предприятию «АЛЬФА-П» согласована продажа земельного участка площадью 0,018 га по улице Героев Днепра, 30, что в Оболонском районе, за 428 тыс. грн. для строительства и обслуживания павильона по продаже товаров широкого потребления.

При этом Киевсовет внес изменения в Программу развития зеленой зоны Киева, изъяв участок из перечня озелененных территорий общего пользования. Участок свободен от застройки.

Кроме того, за 22 млн. 541тыс. грн. решено продать ООО «Нео-бизнес системы» 0,697 га по улице Ивана Федорова, 32, в Соломенском районе. Здесь запланировано осуществить строительство и реконструкцию существующего здания под офисно-складской комплекс.