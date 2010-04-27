Лидер Меджлиса крымских татар о ПАСЕ, Януковиче и ксенофобии

Генеральная прокуратура Украины не усматривает состава преступления в высказываниях министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЁВА о крымских татарах.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил лидер Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины, член парламентской делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Мустафа ДЖЕМИЛЕВ.

“Мы рассчитывали, что если будет дана хоть какая-то оценка, мы внесем какой-то вклад в борьбу с распространением ксенофобии на территории Украины. К сожалению, этого не случилось. Я считаю, что Генпрокуратура воспользовалась не правом, не законом, а корпоративными интересами”, - сказал лидер Меджлиса.

Он отметил, что теперь планирует инициировать соответствующее заявление Парламентской Ассамблеи Совета Европы или заявление группы депутатов ПАСЕ по поводу высказываний некоторых украинских высокопоставленных должностных лиц.

“Несколько депутатов, если у них выйдет, также хотят поставить вопрос в отношении А.МОГИЛЁВА на завтрашней встрече с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ”, - сказал М.ДЖЕМИЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, в конце марта М.ДЖЕМИЛЕВ обратился в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку высказываниям А.МОГИЛЁВА, опубликованным, в частности, в газете “Кримська правда”, в которых нынешний министр оправдывал действия руководителя СССР Иосифа Сталина по выселению крымских татар и крымских немцев.

27 апреля Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ выступит на сессии ПАСЕ.