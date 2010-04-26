Тигипко сказал, сколько Украина хочет получить от МВФ

В рамках новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом, рассчитанной на два с половиной года, Украина может получить 19-20 млрд. долларов.

Об этом заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО в Вашингтоне, где украинская делегация принимала участие в весеннем собрании Всемирного банка и МВФ, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера.

При этом С.ТИГИПКО отметил, что в нынешних условиях Украина просто не имеет права не договориться с МВФ о продолжении сотрудничества по новой программе. «Нам необходима эта программа сотрудничества», – подчеркнул он

С.ТИГИПКО считает, что полностью профинансировать бюджетный дефицит в 2010 году без средств МВФ Украине будет тяжело. При этом он также отметил, что новая программа сотрудничества с МВФ будет направлена на поддержку роста экономики страны.

Вице-премьер подчеркнул, что 2009 год для отечественной экономики был чрезвычайно тяжелым и закончился падением ВВП на 15% и снижением поступлений в государственный бюджет на 30%.

Комментируя ход переговоров с МВФ, С.ТИГИПКО сообщил, что на данном этапе согласовываются параметры бюджета на текущий год. По его словам, во время переговоров украинская делегация намерена отстоять и социальную часть представленной программы.

Напомним, ранее С.ТИГИПКО заявлял, что Украина планирует попросить МВФ о предоставлении кредита в размере 12 млрд. долл. в рамках новой программы сотрудничества сроком на два с половиной года. По его словам, украинские власти рассчитывают достигнуть согласия по новой программе в начале мая и получить первый транш уже в июне текущего года.

Справка УНИАН. Объем действующей двухлетней программы stand-by для Украины, начатой в ноябре 2008 года, составляет 16,4 млрд. долл., из которых более 11 млрд. долл. было выделено тремя траншами. Четвертый транш в 3,8 млрд. долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако он так и не был предоставлен в связи с политической нестабильностью в стране и отсутствием государственного бюджета на 2010 год.

Миссия МВФ с 24 марта по 2 апреля находилась в Украине, где проводила переговоры с украинскими властями о продлении сотрудничества.