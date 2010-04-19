Госдеп США и Представительство ЕС проведут в Киеве конференцию

Государственный департамент США совместно с Представительством Европейского Союза проведут 18 мая в Киеве конференцию, посвященную вопросам реформ криминальной юстиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, об этом сказал посол США в Украине Джон ТЕФФТ во время встречи с министром юстиции Украины Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ.

А.ЛАВРИНОВИЧ получил приглашение посла США принять участие в этом мероприятии с целью профессиональной оценки перспектив реформы криминальной юстиции в Украине.

Дж.ТЕФФТ также отметил: «Если дальнейшее развитие реформ будет продолжаться в такой тональности, это будет способствовать позитивному имиджу Украины в США и Европе».

Посол отметил интенсивное начало работы комитетов при Президенте Украины – по экономическим реформам и судебной реформе. По словам Дж.ТЕФФТА, США «готовы сделать вклад» в реализацию этих реформ. В частности, как сообщил посол, во время встречи украинского и американского президентов, которая состоялась в ходе недавнего визита Виктора ЯНУКОВИЧА в Соединенные Штаты Америки, Барак ОБАМА пообещал всяческую поддержку Украины на пути реформ.

В этом контексте посол США выразил интерес к планам новой власти относительно изменений или развития законодательства в проблемных сферах. В ходе встречи с министром юстиции Украины Дж.ТЕФФТ поставил ряд вопросов о перспективах реализации судебной реформы, изменений в антикоррупционный пакет законов, действие которых было отсрочено Верховной Радой до 1 января 2011 года. В числе требующих скорейшего законодательного урегулирования, посол назвал сферу государственных закупок в Украине.