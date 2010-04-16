Тигипко: своего производителя никто уничтожать не хочет

Правительство Украины планирует повышение акцизных сборов на алкогольные и табачные изделия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО на встрече с представителями европейских деловых кругов.

«Решение приняли (о повышении – УНИАН), и завтра встречаемся с конкретными производителями и будем обсуждать это. Показывать, что у соседей, что у нас, и искать какое-то общее решение и объяснять наши действия», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он не назвал размера предлагаемого повышения акцизов, подчеркнув, что они будут не выше, чем в соседних странах, дабы избежать увеличения контрабанды алкогольных и табачных изделий в Украину.

«Могу сразу сказать, что никаких волюнтаристских действий производить мы не будем… Я сразу могу сказать, если в Молдавии и России будут действовать одни акцизы, а у нас другие, то я сам буду настаивать на том, чтобы мы их выровняли. А сели кто-то будет предлагать поднять акциз выше, чем в Молдавии – никогда на это я не пойду сам, потому что знаю, что это будет абсолютная контрабанда сегодня. И своего производителя своими руками никто уничтожать не хочет», - сказал С.ТИГИПКО.