Наша Украина подняла над Херсоном большой сине-желтый флаг

В Херсоне возле мемориального комплекса парка Славы местные нашеукраинцы подняли на 22-метровом флагштоке государственный флаг площадью 24 кв. м (6х4м).

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Херсонской областной организации «Нашей Украины», бывший губернатор области Борис СИЛЕНКОВ, флаг, который был повешен в августе 2008 года ко Дню Независимости именно по его инициативе, исчез по неизвестным причинам две недели назад.

Место расположения флага было выбрано из расчета, что установленный на высоких склонах Днепра флагшток с флагом будет хорошо видно с кораблей, проходящих по Днепру.

По словам Б.СИЛЕНКОВА, о флагштоке и флаге должна заботиться облгосадминистрация, но парторганизация «Нашей Украины», узнав об исчезновении, решила не ждать, а повесить запасной флаг, приобретенный год назад.

Поднять большое полотнище на 22-метровую высоту стало возможным при технической помощи руководителя городской организации «Нашей Украины» Вячеслава БОСАКЕВИЧА.

«Жаль, что никому в городе нет дела до того, что исчез самый большой в области государственный флаг. Но мы, принимая во внимание различные заявления чиновников в отношении красных флагов, решили, что к празднику Победы возле монумента Славы должен реять желто-голубой Государственный флаг Украины» - сообщил Б.СИЛЕНКОВ.

В мероприятии по поднятию флага приняли участие около 30 человек.