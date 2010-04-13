Новокаховский суд рассматривает дело о нападении на фотокорра УНИАН

Новокаховский городской суд (г. Новая Каховка Херсонской области) рассматривает дело нападении на фотокорреспондента УНИАН Виталия ДАНИЛЬЧЕНКО, пострадавшего в ходе съемок захвата коньячного завода ОАО "Таврия" в сентябре 2009 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

"Уже было два предварительных заседания, основное заседание суда назначено на 21 апреля. Судья уже опросил обвиняемого и меня", - сказал В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Он напомнил, что дело возбуждено Новокаховской городской прокуратурой по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 171 (препятствование профессиональной деятельности журналиста) и ст. 125 (хулиганство).

Как сообщал УНИАН, 3 сентября 2009 г приблизительно в 20.15 группа неизвестных пыталась штурмом захватить административное здание завода ОАО "Агропромышленная фирма "Таврия".

К админзданию завода подъехали три автобуса с неизвестными в количестве почти 170 человек, которые были одеты в черную униформу и экипированы спецсредствами. Эти люди прибегли к попытке штурма админздания.

На защиту завода выступили его сотрудники и местные жители, в целом около 1 тысячи человек.

Во время рейдерского захвата админздания завода "Таврия" пострадал фотокорреспондент УНИАН по Херсонской области В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Охранники завода нанесли ему телесные повреждения и разбили фотоаппаратуру.

18 сентября 2009 г. стало известно, что прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения фотокорреспондента УНИАН В.ДАНИЛЬЧЕНКО во время съемок конфликта вокруг коньячного завода "Таврия" в г. Новая Каховка Херсонской области.