НБУ собирается и сегодня покупать доллары на межбанке

Национальный банк Украины сегодня не изменил курс своих интервенций на межбанковском валютном рынке и готов выкупать валюту по 7,925 грн./долл.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

Как сообщал УНИАН, согласно предоставленной информации, НБУ вчера на межбанке купил (в долларовом эквиваленте) 97,771 млн. долл., продал – 67,789 млн. долл.

Положительное сальдо интервенций Нацбанка с начала апреля составило 151,020 млн. долл.

По данным НБУ, в начале апреля т.г. на межбанковском рынке продолжало доминировать предложение иностранной валюты. Благодаря этому, Нацбанк ежедневно выходил на валютный рынок, где имел возможность покупать валюту. Это, с одной стороны, обусловило увеличение международных резервов, а с другой – способствовало нивелированию резких колебаний обменного курса гривни. При этом в начале месяца Нацбанк поддержал платежи «Нафтогаза Украины» по его внешним контрактам, что способствовало не только своевременному расчету компании за импортированный природный газ, но и общей стабилизации ситуации на валютном рынке.

Справка УНИАН. Международные валютные резервы Национального банка Украины в марте т.г. увеличились на 4,1% – до 25 млрд. 147,27 млн. долл. Интервенции НБУ на валютном рынке (сальдо) составили 953,7 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).