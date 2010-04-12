УБОП задержал вора в законе Гочу Руставского

Работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с УБОП ГУМВД Украины Запорожской области задержали «вора в законе», известного в криминальной среде по кличке Гоча Руставский.

Он уроженец Республики Грузия, ранее неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Во время задержания у «вора в законе» изъято 5 г порошковидного вещества (по предварительным данным, кокаин).

Установлено, что Гоча Руставский постоянно жил в Донецкой области, периодически менял адрес проживания, пытался влиять на криминогенные процессы в преступной среде восточного и южного регионов Украины с целью установления контроля над действующими преступными группами этнического происхождения. Принимал участие в «воровских сходках», пытался назначать «смотрящих» в крупных городах Украины и местах лишения свободы. Также, по оперативной информации, он является связью самых влиятельных грузинских «воров в законе», в частности, недавно задержанного в Праге в результате совместной спецоперации правоохранителей Чехии, Грузии и Украины «вора в законе» по кличке Хмело.

Кроме этого, по данным оперативников, Гоча Руставский является лидером организованной преступной группы, которая занималась совершением разбойных нападений, вымогательств, ограблений, похищений автотранспорта, краж из автотранспорта и квартир, сбытом наркотических средств на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Харьковской областей.

Работники УБОП ГУМВД в Днепропетровской области и ГУБОП МВД также задержали и пятерых участников этой группы во время совершения квартирной кражи.

В ходе обысков в жилищах фигурантов оперативники изъяли автомат Калашникова, пистолет ПМ, гранату РГД-5 и боеприпасы.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело согласно ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент установлена причастность участников преступной группы к совершению 7 тяжких преступлений на территории Украины.