Киевлян заставляют платить за ненужные им коммунальные услуги

Изменив порядок проведения общественных слушаний, власти делают все возможное, чтобы киевляне не смогли отказаться от некачественных услуг ЖЭКов, заявляют в Блоке Виталия Кличко.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции Блока Кличко в Киевсовете Наталия НОВАК, комментируя распоряжение КГГА от 29.03.10 об изменениях в Порядке проведения общественных слушаний относительно тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий в Киеве.

«Людям фактически дали понять: собирайте подписи или нет, но изменить вы все равно ничего не сможете. Теперь ни один киевлянин не сможет отказаться от некачественных услуг, которые ему предлагает ЖЭК. То есть власть вынуждает людей платить деньги даже за те услуги, которые фактически не предоставляются», – заявила Н.НОВАК, обратив внимание на то, что раньше для такого отказа было достаточно согласия половины жильцов, а теперь он должен быть утвержден подписями 100% потребителей услуг в соответствующем доме.

«В городской администрации прекрасно понимают, что собрать такое количество подписей в один день на собрании практически невозможно. И используют этот факт в свою пользу. У чиновников появился юридический повод навязывать жителям города жилищно-коммунальные услуги, которые им, с одной стороны и не нужны, а с другой – выполняются недоброкачественно», – убеждена депутат.

По ее информации, Блок Кличко обратился в прокуратуру с просьбой внести протест на указанное решение КГГА.

«Никакого упрощения порядка, как об этом говорят в мэрии, не произошло. У киевлян фактически отобрали право самостоятельно выбирать те коммунальные услуги, которые они хотят получать и оплачивать», – считает Н.НОВАК.

Как сообщал УНИАН, распоряжением КГГА от 29 марта 2010 г. №187, текст которого размещен на официальном веб-портале столичной власти, внесены изменения в Порядок проведения общественных слушаний относительно тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий в Киеве. В соответствии с ними изменен порядок отказа от услуг, о которых идет речь в сообщении Блока Кличко, и, между прочим, определено, что общественные слушания считаются состоявшимися, независимо от количества присутствующих лиц. Тогда как до этого они считались состоявшимися, если на них присутствовало более половины потребителей коммунальных услуг соответствующего дома.