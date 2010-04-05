Завтра в Украине ожидается преимущественно облачная погода

6 апреля в западных областях Украины ожидается облачная, дождливая погода. По прогнозам синоптиков, ночью в карпатском регионе местами пройдут сильные дожди, в Карпатах - с мокрым снегом.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на остальной территории будет переменная облачность, без осадков, лишь в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях местами возможен небольшой дождь. Ночью и утром на Левобережье местами будет наблюдаться туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в южной части - отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью будет колебаться от 3 до 8° тепла, днем 11-16°, на юге и востоке - до 19°; в Карпатах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.

В Киевской области сохранится переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 3-8° тепла, днем 11-16°. По г. Киеву температура ночью 5-7° тепла, днем 12-14°.