МЧС беспокоится за пожарную безопасность в мини-пансионатах Крыма

МЧС требует от владельцев частных гостиниц и пансионатов Крыма обеспечить пожарную безопасность объектов перед курортным сезоном.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, в Крыму «более 1500 частных гостиниц и мини-пансионатов, которые никем и никогда не проверялись на соответствие требованиям пожарной безопасности для организации пансионата, отеля или гостиницы».

Основная часть таких мини-пансионатов «представляет реальную опасность для отдыхающих», считают сотрудники государственного пожарного надзора крымского управления МЧС.

Зачастую на стадии проектирования мини-пансионатов на экспертизу предоставляется проект частного жилого дома, тогда как требования строительных норм, в том числе и по пожарной безопасности, к домам значительно отличаются от требований к общественным зданиям, к которым должны относиться мини-гостиницы. «(В жилых домах) не требуются по два эвакуационных выхода с каждого этажа здания, нет необходимости во внутреннем противопожарном водоснабжении, пожарной сигнализации и системе оповещения о пожаре, и это лишь малая часть требований», - заявили в МЧС.

Спасатели напоминают о пожаре в пансионате в поселке Морское в августе 2004 года, который унес семь жизней. Сгоревшее здание не проходило по документам как спальный корпус, это был двухэтажный жилой домик для рабочих, который использовали для приема отдыхающих.

В августе 2008 года в Судаке сгорел трехэтажный жилой дом, который использовался для массового приема отдыхающих. Пострадали 39 туристов из разных регионов Украины, Беларуси и России, они остались без документов, вещей и денег.

Перед началом курортного сезона-2010 сотрудники крымского управления МЧС проверили пожарную безопасность в санаторно-курортных учреждениях региона. Их более 600. «Проведены плановые проверки объектов - санаториев, пансионатов, баз отдыха по всему побережью. Предложено к выполнению более 20 тысяч противопожарных мероприятий для обеспечения защиты здравниц, из которых более 75% на сегодняшний день выполнены», - говорится в сообщении.