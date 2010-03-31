Азаров надеется на новую программу сотрудничества с МВФ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что переговоры с Международным валютным фондом завершатся разработкой новой программы сотрудничества или "серьезной трансформацией" действующей.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом глава правительства заявил сегодня во время встречи с руководителем миссии Европейского департамента МВФ Атанасиосом АРВАНИТИСОМ.

«Надеюсь, что мы завершим переговоры разработкой новой программы или серьезно трансформируем предыдущую программу», - сказал Н. АЗАРОВ.

По словам премьера, сейчас в Украине сложилась политическая стабильность, которая позволяет рассчитывать на экономическую стабилизацию.

Он также отметил, что сейчас правительство завершает разработку реалистического, сбалансированного бюджета на 2010 год. «Конечно, это трудный, «кризисный» бюджет. Но это реальный бюджет, который позволит нам стабилизировать фискальную сферу и подготовить реформы, которые мы будем проводить уже в текущем году и - главным образом - в следующем», – заявил Н. АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что проведение реформ всегда требует финансовых ресурсов, и в этом вопросе КМУ рассчитывает на поддержку Фонда.

«Надеемся, что кредит Международного валютного фонда позволит нам использовать эти ресурсы на проведение реформ. «Проедания ресурсов» больше не будет», - сказал Н. АЗАРОВ.

В свою очередь А. АРВАНИТИС отметил, что миссия МВФ поддерживает проведение в Украине ряда реформ.

«МВФ наряду с другими международными финансовыми институтами готов предоставить поддержку Украине, в частности, оказывать техническую и финансовую помощь», - отметил он.

Стороны также подробно обсудили планы украинского правительства по наполнению доходной части бюджета, концентрации расходов на самых необходимых направлениях и ограничению дефицита бюджета.

Кроме того, в Секретариате Кабмина сообщили, что рабочая группа украинских чиновников во главе с вице-премьер-министром Сергеем ТИГИПКО и министром топлива и энергетики Юрием БОЙКО в четверг проработает с миссией МВФ вопросы, поставленные в ходе сегодняшней встречи Н. АЗАРОВА с А. АРВАНИТИСОМ.

Следующая встреча премьера с миссией МВФ состоится также в четверг.