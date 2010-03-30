В Киевском зоопарке утверждают, что зебра сама убилась об ограду

В Киевском зоопарке погиб самец зебры Гранта.

Как сообщает пресс-служба Киевсокого зоопарка, руководство учреждения начало служебное расследование.

«Со слов очевидцев, самец зебры так обрадовался переводу из зимнего стойла в летний вольер и возможности общаться с самками, что сломал себе шею об ограждение, не «вписавшись» в поворот», - говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

В зоопарке утверждают, что это животное всегда отличалось буйным нравом, и его даже приходилось отделять от самок из-за укусов, которые он им наносил в «порывах страсти».

Заместитель генерального директора по зоочасти Киевского зоопарка Анатолий ШУЛЬГА заверил, что перевод копытных животных из стойла в загон, особенно после продолжительной зимы, всегда связан с риском травм и гибели животных.

«Подобные случаи бывали практически во всех зоопарках и природных парках. Хотя, конечно же, это не снимает ответственности с сотрудников за гибель животного. Мы уже начали служебное расследование по этому инциденту», - отметил А.ШУЛЬГА.

По информации одного из бывших сотрудников столичного зоопарка, самец зебры Гранта погиб ранним утром 29 марта. Зебры (самец и четыре самки) были привезены в зоопарк из Швеции зимой 2005 года. Жеребец Тэо погиб в возрасте семи лет.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года в Киевском зоопарке умер 20-летний уссурийский белогрудый медведь Ося. Специалисты зоопарка сообщили, что у него была пневмония.

25 февраля этого года стало известно, что в последние дни зимы в Киевском зоопарке умер 20-летний амурский тигр Иван. Он был одним из старожилов зоосада.